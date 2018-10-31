بالفيديو.. محرز وسيلفا يصنعان “العجب” في تدريبات السيتي

يصنع النجم الدولي الجزائري رياض محرز الحدث حتى في تدريبات فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي.

ونشر أمسية اليوم الأربعاء الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو من الحصة التدريبية لزملاء محرز التي جرت في الصبيحة.

ويُظهر الفيديو كيف تحدى محرز زميله بيرناردو سيلفا عندما سدد كرة عالية جدا مُطالبا إياه بترويضها دون خطأ وهو ما فعله الآخير بطريقة غاية في الروعة.

ويوضح الفيديو إنسجام محرز التام مع نجوم الفريق الأزرق السماوي ما ساعده على التألق في المباريات بالأهداف والتمريرات الحاسمة.