أمطار رعدية على الولايات الغربية بداية من ليلة الأربعاء

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية ، مساء اليوم الأربعاء ، من تساقط أمطار رعدية معتبرة على المناطق الغربية للبلاد بداية من ليلة اليوم .

ويرتقب أن تصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 20 ملم محليا ، وهذا خلال فترة صلاحية النشرية الجوية التي تبدأ من الساعة الحادية عشر مساء 23:00 ، وتستمر إلى غاية منتصف نهار الخميس 12:00، حيث ستكون الأمطار مصحوبة بهبوب رياح قوية .

وتشمل النشرية ولايات: تلمسان، و عين تيموشنت ، و وهران ، و مستغانم ،و معسكر ،و غليزان ، و سعيدة ، و سيدي بلعباس.