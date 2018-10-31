يرتقب أن تصل كميتها إلى 20 مم

أمطار رعدية على الولايات الغربية بداية من ليلة الأربعاء

أمطار رعدية على الولايات الغربية بداية من ليلة الأربعاء

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية ، مساء اليوم الأربعاء ، من تساقط أمطار رعدية معتبرة على المناطق الغربية للبلاد بداية من ليلة اليوم .

ويرتقب أن تصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 20 ملم محليا ، وهذا خلال فترة صلاحية النشرية الجوية التي تبدأ من الساعة الحادية عشر مساء 23:00 ، وتستمر إلى غاية منتصف نهار الخميس 12:00، حيث ستكون الأمطار مصحوبة بهبوب رياح قوية .

وتشمل النشرية ولايات: تلمسان، و عين تيموشنت ، و وهران ، و مستغانم ،و معسكر ،و غليزان ، و سعيدة ، و سيدي بلعباس.

القراءة من البلاد

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