الجيش الجزائري يشتري طائرات هجومية دون طيار بتكنولوجيات عالية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الجزائر قد اشترت من الصين الطائرة الهجومية CH-4. وهي طائرات دون طيار.

وتزن СН-4 حوالي 1300 كغ، وهي قادرة على البقاء لمدة 14 ساعة في السماء وحمل 350 كغ من الصواريخ الموجهة بالليزر التي تزن 40 كغ والقنابل الموجهة التي تزن 100 كغ.

وأشار الخبير العسكري الشهير، يوري ليامين أن الجزائر اشترت بالإضافة إلى СН-4، الطائرة بدون طيار CH-3 من نفس الشركة China Aerospace Science and Technology Corporatio.