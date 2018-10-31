السفير الفرنسي: 40 ألف طالب جزائري سجلوا للدراسة في فرنسا .. و30 ألف يدرسون عندنا حاليا

كشف السفير الفرنسي بالجزائر، كزافييه دريانكور، خلال إشرافه على افتتاح جناح المعهد الفرنسي بصالون الكتاب الدولي "سيلا2018، بالجزائر العاصمة، أن عدد الطلبة الجزائريين في فرنسا يناهز حاليا 30 ألف طالب.

وأشار السفير في معرض حديثه حول التعاون الثقافي بين البلدين إلى أنه جرى هذه السنة تسجيل 40 ألف جزائري راغب في مواصلة الدراسة في فرنسا.

وصنف السفير الفرنسي، الجزائر كثاني بلد عالميا من حيث عدد الطلبة المتابعين لدراساتهم بفرنسا.