فرحة محرز بهدفه ضد توتنهام تصنع الحدث في إنجلترا



خطف رياض محرز الأضواء من جوزي مورينيو ونجوم مانشستر سيتي وأغلب الفاعلين في "البريمر ليغ" بعد تألقه أمام توتنهام وخاصة تصرفه بعد الهدف.

الدولي الجزائري أهدى هدفه لروح فيتشاي، مالك ليستر سيتي السابق الذي قضى في حادث الحوامة ليلة السبت، وأثار عواطف أنصار "الثعالب" ووسائل الإعلام الإنجليزية التي خصصت واجهاتها بالكامل للإشادة بإنسانية الدولي الجزائري الذي بات حديث الساعة في بلاد الضباب، وفيما يلي بعض واجهات أعرق الصحف الانجليزية.