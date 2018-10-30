منتخبة في ليون تشبّه جيرار كولومب بعبد العزيز بوتفليقة

منذ إعلان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن مرشح الافلان واحد، وهو عبد العزيز بوتفليقة، انتشرت المعلومة بشكل كبير عبر مختلف وسائل الإعلام الدولية، وفُهمت في الخارج على أنه إعلان عن ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، رغم أنه يخص الافلان فقط وولد عباس قاله في صياغ ترشيح الرئيس بوتفليقة.

بل إن البعض ردده من باب السخرية، كما هو الحال مع منتخبة عن ليون الفرنسية، في انتقادها وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرار كولومب، الذي أظهر نيته للترشح لعهدة رابعة على رأس بلدية ليون مقارنة ذلك بالرئيس الجزائري.

ناثالي بيرين جيلبرت، رئيسة المنطقة الأولى في ليون، نشرت موضوعا عن ترشيح بوتفليقة، تلاه تعليق لمحت فيه بالقول “أي تشابه مع شخص موجود في ليون سيكون مجرد صدفة بحتة”.

وكان جيرارد كولومب، البالغ من العمر 71 عاما، قد أظهر نيته لإعادة انتخابه رئيسا لبلدية لعهدة رابعة في عام 2020.