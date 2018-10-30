فغولي يزف خبرا سارا للجمهور الجزائري

كان الدولي الجزائري سفيان فغولي قد تعرض لإصابة، في مباراة مع ناديه غالاتاسراي تلت مباشرة مشاركته مع المنتخب الوطني أمام البينين...

غير أن النجم السابق لنادي فالنسيا الإسباني، أكد عودته إلى التدريبات من خلال تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها عبر عدة لغات بينها العربية: "سعيد لإستئناف التدريب مع زملائي في الفريق"، وبالتالي فإن فغولي قد يكون جاهزا دون أي مشكل، للحضور في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني أمام مُضيفه الطوغولي يوم 18 نوفمبر، في إطار خامس جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.