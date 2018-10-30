الجماهير الإنجليزية تشيد بتصرف “محرز” !

أشادت الجماهير الإنجليزية عامة وجماهير “مانشستر سيتي” و “ليستر سيتي” بصفة خاصة بالأداء الكبير الذي قدمه “رياض محرز” ضد “السبيرز”.

وعبرت الجماهير عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، عن إعجابها الشديد بما قدمه “محرز”.

كما أشادت جماهير “السيتي” بإحترافية “رياض”، فبالرغم من أنه سمع خبر وفاة رئيس “ليستر” إلا أنه كان الأفضل فوق أرضية الميدان.

في حين أكدت جماهير “ليستر سيتي” أن “محرز” يبقى دائما فردا من العائلة وجزء من تاريخ هذا النادي واللفتة التي قام بها اتجاه الرئيس المتوفي تؤكد أن “ليستر” يبقى دائما في قلبه.