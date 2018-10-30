الأسعار تلتهب

تعيش الأسواق الجزائرية على وقع ارتفاع الأسعار التي تجاوزت الحدود، ووضعت المواطن البسيط في مأزق حقيقي، في ظل تدني القدرة الشرائية بعد أن وصل سعر كل من الكوسة والخس 120 دينارا للكيلوغرام، في الوقت الذي صنعت فيه الطماطم الحدث ببلوغ سعرها سقف 160 دينارا، يحدث هذا في الوقت الذي طمأن فيه رئيس شعبة البطاطا المستهلكين بتراجع سعر هذه المادة الحيوية بعد ضخ كميات معتبرة خلال الأسبوع المقبل. حيث لا تزال تصنع الحدث باستمرا ر غلائها.

ففي جولة قادتنا أمس إلى عدد من أسواق العاصمة تفاجأنا بالأسعار التي قفزت للضعف في بعض أنواع الخضر مقارنة بالأسبوع الماضي، وعلى حد تعبير إحدى السيدات في سوق "ميسوني" فإنه بمجرد سقوط زخات من المطر يصطدمون في اليوم الموالي بانقلاب أسعار الخضر والفواكه رأسا على عقب، والسبب حسبهم أن الطقس حال دون جني الخضروات، ما جعل الموجودة في السوق أمام حتمية رفع أسعارها، وهي حجة باطلة حسبها وحسب تصريحات الكثير من المواطنين الذين وجدناهم داخل الأسواق وأغلبهم خرج منها دون أن يشتري شيئا.

وبالعودة إلى الأسعار لم تختلف من سوق إلى آخر حيث عرضت في أسواق الأبيار، ميسوني وعلي ملاح مثلا بنفس القيمة تراوح فيها سعر الخس والكوسة بين 100 و120 دينارا، فيما قفز سعر الطماطم إلى 160 دينارا، وحتى تراجع سعرها في بعض الأسواق وفق النوعية المعروضة لم ينزل عن 120 دينار، وعرضت الفاصولياء الخضراء بـ 200 دينار وتراوح سعر الجزر والخيار بين 70 و85 دينار و100 دينار للبسباس.

أما البطاطا التي تعد أهم أنواع الخضر التي تسجل إقبالا واسعا مهما بلغ سعرها، فقد أرهق الارتفاع الذي سجلته في الأسابيع الأخيرة المواطنين الذين أصبحوا يقتنون كيلو غرام واحدا بسعر كان يقتنون به 2 كيلوغرام في وقت سابق بعد أن وصل سعرها 90 دينارا، وتراوح سعر عرضها بين هذا الأخير و60 دينارا مع مراعاة النوعية، حيث تباع البطاطا المخزنة بسعر أقل من الطازجة.



