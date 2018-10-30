دعوات لإنشاء بنك مختلط جزائري-موريتاني

دعا عضو الهيئة التنفيذية الموريتانية لأرباب العمل، ورئيس اتحاد النقل الموريتاني محمادو ولد سيدي إلى إنشاء عاجل لبنك مشترك أو تفعيل البنك المغاربي لتسهيل حركة الأموال، وشق الطريق الرابط بين البلدين لإعطاء القيمة اللازمة للمعبر الحدودي الذي فتح مؤخرا.

وأكد ولد سيدي للإذاعة الوطنية اليوم بأن المنظومة البنكية الحالية لا تسمح بتنقل الأموال بين البلدين، داعيا إلى فتح بنك جزائري-موريتاني أو تفعيل البنك المغاربي.

كما رافع ذات المتحدث لصالح انجاز الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا، مضيفا أن المعبر الحدودي لن تكون له قيمة كبيرة ، -ما لم يتكلل بفتح الطريق-، مناشدا في هذا السياق الجانب الجزائري إلى مساعدة في انجاز هذا الطريق الرابط بين البلدين. كاشفا أن تكلفة الكيلومتر الواحد تصل إلى 50 ألف دولار.