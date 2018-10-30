هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواءا من مغشاة إلى غائمة محليا مع بعض الأمطار المتفرقة ورياح من معتدلة إلى قوية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مغشاة غالبا وغائمة محليا، مع بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على الولايات الشمالية.

خاصة على المناطق الشرقية والغربية، لتتلبد السماء على المناطق الغربية أواخر النهار حيث يكون هناك تساقط لبعض الأمطار.

الرياح من معتدلة إلى قوية جنوبية غربية قرب السواحل الغربية والوسطى، ومتغيرة الاتجاه وضعيفة قرب السواحل الشرقية.

أما على المناطق الجنوبية، فالأجواء من مغشاة إلى غائمة غالبا على أقصى الجنوب، الصحراء الوسطى والصحراء الشرقية.

مع تساقط أمطار رعدية تكون معتبرة وغزيرة بداية من الظهيرة، خاصة على الهقار والطاسيلي نحو الصحراء الشرقية.

في حين على منطقة بشار وشمال الصحراء، فالأجواء من مغشاة جزئيا إلى غائمة محليا بداية من الظهيرة.

مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة، ورياح ضعيفة من غربية إلى جنوبية غربية على منطقة تندوف، الساورة ومنطقة الواحات.

أما درجات الحرارة فتتراوح من 17 إلى 26 درجة على السواحل، ومن 12 إلى 25 درجة على الولايات الداخلية.

في حين تتراوح من 18 إلى 39 درجة بالجنوب