“قف ! الأولوية المطلقة للقطار” .. تحذيرات SNTF للجزائريين

مع تنامي حالات الموت تحت عجلات القطارات في المعابر، سواء للراجلين او الناتجة عن حوادث الاصطدام بين القطارات والسيارات، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إطلاق حملة تحسيسية تحت شعار “قف ! الأولوية المطلقة للقطار”.

الحملة التي تنطلق من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، تهدف الى رفع مستوى الوعي بين مستخدمي الطرق وتشجيع احترام سلامة السكك الحديدية على مستوى المعابر للحد من عدد الحوادث.

وكان وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان رفقة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومدير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله، قد أشرفوا على الإفتتاح الرسمي لهذه الحملة صباح اليوم الثلاثاء، في إطار اليوم المغاربي للتحسيس حول مخاطر عبور الممرات السطحية .

وقالت الشركة إن العديد من المعابر على خطوط شبكة السكك الحديدية تشكل عائقا حقيقيا لها وتسجل باستمرار تعرض المستخدمين للخطر بسبب سلوكهم غير المتوقع.

وأضافت إن هذه المشكلة مننشرة عبر جميع شبكات السكك الحديدية.