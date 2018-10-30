مبولحي يخضع للفحص الطبي وقد يضيع مواجهة الطوغو

خضع الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي حارس مرمى الإتفاق السعودي اليوم الثلاثاء لفحص طبي في مستشفيات المانع الطبية على موضع إصابته في الركبة.

ويأتي هذا الفحص للتأكد من سلامة اللاعب بعد الكدمة التي تعرض لها في مباراة الفريق الماضية أمام الحزم، التي أدت إلى غيابه عن تدريبات الفريق أمس الإثنين لوجوده في العيادة الطبية.

وتكون مشاركة مبولحي في الشك خلال مواجهة منتخب الطوغو يوم 16 نوفمبر المقبل برسم الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2019.