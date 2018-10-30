رفع الرسوم على زيادة وزن الأمتعة من 6 إلى 9 أورو للكيلوغرام

شرعت الخطوط الجوية الجزائرية، في تطبيق نظام جديد يخص الرسوم على وزن أمتعة المسافرين على متن الرحلات التي تربط الجزائر وبعض الدول، خاصة المدن الفرنسية، حيث تم رفعها من 6 إلى 9 أورو.

الإجراء الذي اتخذته الجوية الجزائرية ممثلة في مديرية إدارة الإيرادات بالقسم التجاري، والمتعلق بالرفع من قيمة الرسوم المفروضة على الوزن الزائد في هذه الرحلات، جاء بعد قرار تخفيض مقدار وزن الأمتعة المسموح به من 46 إلى 30 كيلوغراما بالنسبة لكل الوجهات.

وفي تفاصيل الإجراء، ذكرت مصادر مسؤولة بالجوية الجزائرية لـ”الشروق”، أن قيمة الرسم على الكيلوغرام الواحد حددت بـ900 دينار جزائري أي 9 أورو بعد أن كان 6 أورو أي 600 دينار، في الرحلات التي تربط الجزائر والمدن الفرنسية ويتعلق الأمر بمرسيليا، بوردو، نيس، مونبولييه، تولوز، في حين يتعين على المسافرين الذين يحملون أمتعة تتجاوز الوزن المسموح به والمتوجهين إلى مدينة ليون تسديد مبلغ مليون سنتيم على كل كيلوغرام إضافي، ما يقابله بالعملة الأوروبية 10 أورو.

وبالنسبة للرحلات التي تخص مدن الشمال الفرنسي كباريس وليل وميتز، إلى جانب مدينة ميلوز بأقصى الشرق والمعروفة بكثافة الجالية الجزائرية المقيمة فيها، فيستوجب على المسافر منها وإليها والحامل لأمتعة بأوزان زائدة على السقف المسموح به تسديد 1100 دينار جزائري أي 11 أورو.

وفيما يخص الأمتعة فقد بقيت على حالها، إذ تختلف من دولة إلى أخرى حسب الوجهات، فبالنسبة لفرنسا تعادل للدرجة الأولى 40 كيلوغراما من الأمتعة والدرجة الاقتصادية 30 كيلوغراما، وبالنسبة إلى أوروبا والمغرب وتونس تحدد بـ40 كيلوغراما لدرجة الأعمال والدرجة الاقتصادية 30 كيلوغراما، وللشرق الأوسط 40 كيلوغراما للدرجة الأولى والأعمال و30 كيلوغراما للدرجة الاقتصادية، وفيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، تحدد للدرجة الأولى والأعمال 3 قطع ذات وزن 23 كيلوغراما وقطعتان 23 كيلوغراما للدرجة الاقتصادية.

وتحدد الحمولة بالنسبة إلى الصين لدرجتي الاقتصادي والأعمال بقطعتين ذات وزن 23 كيلوغراما، ونفس الشيء بالنسبة إلى كندا، أما فيما يخص الرحلات المباشرة نحو إفريقيا تحدد بـ40 كلغ للدرجة الأولى والأعمال و40 كلغ أيضا بالنسبة إلى درجة الاقتصادي ما عدا ليبيا التي تحدد فيها بـ30 كلغ.