السجن المؤبد لقاتل الملاكم الجزائري حمزة بن سراي

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، في ساعة متأخرة من مساء أمس، المتهم في قضية قتل بطل الملاكمة الأسبق، الشاب حمزة بن سراي 27 سنة، القاطن ببرج البحري في العاصمة، بعقوبة السجن المؤبد، في حين أدانت شريكيه بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذ لكل واحد منهما.

تعود فصول القضية إلى شهر فيفري من سنة 2016، حينما قام المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو "الداندو، والبالغ من العمر 25 سنة، بترصد الضحية إلى غاية حي بن جعيدة ببرج البحري لتنفيذ جريمته باستعمال مطرقة وخنجر.

وحسب ما دار في الجلسة التي تواصلت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ارتكاب المتهم الرئيسي لجريمته راجع إلى خلاف بين الضحية والجناة الذين سبقوا الاعتداء على شقيق الضحية، ليتم إيداع شكوى من طرف حمزة لدى مصالح الأمن وهو ما أثار غضب الجناة، فراحوا يترصدون تحركاته عن كثب إلى أن اعترضوا طريقه، وهناك قام المتهم الأول بطعنه بواسطة سكين على الظهر ثم عدة طعنات على الرقبة والبطن ولاذ بالفرار بمساعدة باقي المتهمين.

وكان المتهم الرئيسي في القضية قد خطط للهروب عبر الحدود البرية المغربية، إلا أن أفراد الأمن أطاحوا به بإحدى المدن الحدودية بعد يومين من اقترافه للجريمة.