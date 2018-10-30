زيتوني: منحة المجاهدين ضئيلة ونسعى لتحسينها

اعتبر وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أن منحة المجاهدين ضئيلة، مؤكدا سعي قطاعه لتحسينها مستقبلا.

وقال زيتوني اليوم الثلاثاء خلال حوار له مع قناة “دزاير نيوز” إن الأقدام السواء يزوون الجزائر بصفتهم فرنسيين وبعد حصولهم على تأشيرة من السلطات الجزائرية، ولكن ليس بصفتهم جزائريين.

وأوضح الوزير أن استقرار العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهون بملف الذاكرة، قائلا: %هناك أربع ملفات مطروحة للحوار مع السلطات الفرنسية الأرشيف، جماجم الشهداء، التفجيرات، النووية والمفقودين”.

ومن جهة أخرى كشف زيتوني بأنه تم التعرف على 31 جمجمة من جماجم الشهداء الموجودة في متحف الإنسان في باريس، موضحا أنه يوجد 1200 مفقود في الثورة من بينهم ‎جيلالي بونعامة.

أما في قضية الأرشيف الجزائري المتواجد لدى فرنسا فأكد الوزير أنه تم تكليف مختصين بإسترجاعه.

كما أوضح ذات المتحدث أن وزارة المجاهدين لا تكتب التاريخ بل توفر المادة الخام من للمؤرخين الذي يقمون بهذه المهمة.