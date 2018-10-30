محرز يتصدر واجهة الصحف البريطانية !

نال “رياض محرز” نصيب الأسد في الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أين احتل واجهة مختلف الصحف بسبب أدائه الكبير.

وكان محرز قد سجل هدف الفوز لفريقه “مانشستر سيتي” في مباراة أمس الإثنين ضد “توتنهام” مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وعنونت صحيفة “الصن”: “محرز يقود السيتي ويهدي الهدف لرئيس ليستر سيتي”.

أما صحيفة “الميرور”: “محرز: فيشاي كانت بمثابة الأب بالنسبة لي”.

يذكر أن النجم الجزائري سجل 4 أهداف في الدوري الانجليزي هذا الموسم مع “مانشستر سيتي”.

سم مع “مانشستر سيتي”.