الحكومة تسمح بدفع تكلفة الحج في البلديات بدل البنوك

قررت الحكومة تبسيط العديد من الإجراءات الخاصة بتنظيم موسم الحج بداية من تمكين الحجاج الفائزون في القرعة المقبلة من دفع التكلفة وإيداع الملفات على مستوى البلديات، تجنبا لمشقة تنقلهم إلى وكالات بنك الجزائر، التي تتواجد على مستوى عواصم الولايات.

ويدخل هذا القرار ضمن التجديد الذي مس عملية تنظيم موسم الحج انطلاقا من البرمجة المبكرة للعملية، ثم الانطلاق إلى السعودية لكراء العمائر بهدف التفاوض على أسعار أقل وخدمات أفضل، حسب ما صرح به وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى.

ومن جهة أخرى من المتوقع أن ترتفع تكلفة الحج بـ 5 بالمائة مقارنة بالموسم المنصرم أي ما يعادل 30 ألف دينار أي 3 ملايين سنتيم، حيث ستكون تكلفة الحج النهائية في حدود 55.5 مليون سنتيم،، وذلك بعد دخول قطار الحرمين الخدمة، زيادة على ارتفاع أسعار الكراء بالنظر إلى الضرائب التي فرضتها السلطات السعودية على شركات الإسكان، نهاية الموسم الماضي، والتي وصلت إلى 5 بالمائة.

وتصل الزيادة المفترضة في مجال النقل فقط مع دخول قطار الحرمين الذي سيصبح استغلاله إلزاميا قريبا، إلى مليون سنتيم لكل حاج بالنظر إلى الأسعار التي تم تحديدها من قبل الشركة المكلفة بتسييره، والتي تفوق سعر الحافلة بأكثر من ضعفين، حيث تم تحديدها بـ150 ريال بالنسبة للدرجة العادية ضيافة.‎