“غواردويلا” يُدعم “محرز” و يرد على الصحافة

كشف المدرب الاسباني بيب غواردويلا في اللقاء الصحفي الذي عقده بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي بأنه يدعم رياض محرز

و كان مانشستر سيتي قد تغلب على نادي توتنهام في اطار الدوري الانجليزي بهدف رياض محرز الذي كان هدف الفوز في اللقاء

و أكد بيب غواردويلا قائلا : ” لقد لاحظنا بأن رياض محرز بلعب بأسلوب احترافي جدا في المباريات الخمس الأخيرة وقدم العديد من التمريرات الحاسمة ”

و أضاف : ” في مباراة شاختار كان بامكان رياض محرز أن يسجل ثلاث اهداف أو اكثر , أنا سعيد بذلك و لعل أن اللاعب عرف كيف يتعامل مع الصحافة “