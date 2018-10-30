“حسن شحاتة” يرد على “سعدان” ويُطالبه بمُراجعة نفسه!

عبّر حسن شحاتة، عن دهشته من تصريحات “رابح سعدان”، وتأكيده بأن الجزائر تنازلت لمصر عن مُقابلة نصف نهائي “كان 2010”.

وقال المُدرب الأسطوري لـ “الفراعنة” :”لا أفهم سبب خروج سعدان بمثل هذه التصريحات، ولكن الأكيد هو أننا لم نُرتب المُباراة”.

وأضاف :”أنا أحترم كثيرا “الكابتن رابح”، لأنه قدم الكثير للكرة الجزائرية والعربية، ولا أقدر أن أقول أي شيء جارح بخصوصه”.

ليُواصل :”الأكيد هو أننا لم نُرتب المُباراة في 2010، وعلى سعدان ألا يُبرر الخسارة بهكذا طريقة، لأنها تحط من سُمعتنا”.

وطالب “المعلم” من “شيخ المُدربين” مُراجعة نفسه، مؤكدا بأنه لايفهم سبب هذه التصريحات بعد 8 سنوات من المُباراة الشهيرة.