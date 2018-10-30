بالصور..راوية يدشن أول شباك صرف “أوتوماتيكي”

دشن وزير المالية عبد الرحمان راوية، أول شباك صرف “أوتوماتيكي”، تابع للبنك الوطني الجزائري، بشارع ديدوش مراد بالعاصمة.

الشباك يسمح بإجراء كل العمليات المتاحة في الشبابيك التقليدية كالسحب وإيداع الأموال، وكذا صرف الشيكات.

بالإضافة إلى إمكانية إجراء عملية تمثيل للقروض البنكية كالخاصة بالسيارات.

ويمنح الشباك “الأوتوماتيكي”، أيضا خدمة الدفع الالكتروني لفواتير الغاز والكهرباء، تعبئة الهاتف النقال واقتناء تذاكر الطائرة و الدفع لعدد من المؤسسات الأخرى ويعمل الشباك 24/24ساعة 7 أيام في الأسبوع

وعلى هامش التدشين، أكد وزير المالية، على أن هذه الخطوة تدخل ضمن مخطط عصرنة البنوك الجزائرية، التي أصبحت تبذل جهود لتطوير خدماتها.

كما أكد راوية، أن العمل متواصل من أجل تعميم العمل بالدفع الإلكتروني tpe ، طالبا من الجزائريين الإقبال على هذه الثقافة.