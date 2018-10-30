صيادلة يتحايلون على المرضى

طالبت فيدرالية جمعيات مرضى السكري بالتعجيل في تعديل قرار تحديد كمية شرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم بعلبة واحدة كل فصل، بهدف مواجهة عمليات "تحايل" يقوم بها صيادلة يقفون وراء تذبذب سوق هذه الشرائط، برفضهم منح المرضى من الصنف الثاني الأجهزة الخاصة بها المنتجة محليا بحجة عدم توفرها، ما يفسر حالة الاستنفار التي تعيشها جمعيات المرضى عبر الوطن تحسبا للرد على هذه التجاوزات.

انتقد رئيس فيدرالية جمعيات مرضى السكري، بوستة نور الدين، ممارسات يقوم بها بعض الصيادلة في ولايات مختلفة للتحايل على مرضى السكري من النوع الثاني من الذين يعالجون بالأدوية عن طريق الفم، مستغلين قرار مديرية الضمان الاجتماعي تحديد كمية شرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم بعلبة واحدة كل ثلاثة أشهر لهذه الفئة استثناء لعدم تسليمهم الأجهزة الخاصة بهذه الشرائط رغم أنها منتجة محليا وجاءت منذ مدة لتعوّض الشرائط والأجهزة التي كانت تحتكرها ثلاثة مخابر عالمية في السوق الوطنية.

وحسب بوستة الذي تحدث لـ"الخبر"، فإن ما يواجهه مرضى السكري اليوم لا يتعلق بندرة في الشرائط، لأن الحكومة وفي إطار قرار تحفيز الصناعة الوطنية للدواء سمحت لمستثمرين خواص بإنتاج هذا النوع من الشرائط وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم، وهي متوفرة حاليا على مستوى جميع الصيدليات.

غير أن الإشكال القائم، يضيف، يتعلق بمخلفات قرار مديرية الضمان الاجتماعي "التقشف" في منح شرائط قياس نسبة السكر في الدم للمرضى من النوع الثاني، إذا يلجأ العديد من الصيادلة، حسبه، في ولايات مختلفة، إلى حرمان هؤلاء المرضى من الأجهزة اللازمة لعملية القياس، بحجة أنها غير متوفرة في سوق الدواء، في حين أنهم يقومون بمنحها للمرضى من النوع الأول الذين يعالجون بحقن الأنسولين.

وعن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا "التمييز"، قال رئيس الفيدرالية إن الصيادلة المتورطين في عملية التحايل يفضلون منح الأجهزة للمرضى الذين يستفيدون من أكبر عدد من علب الشرائط، وهي عملية تجارية غير قانونية وتجاوز لحق هؤلاء في الحصول على الجهاز باعتباره ضروريا ويتماشى مع الشرائط الموجودة على مستوى الصيدليات، فعدم تمكينهم من هذه الأجهزة يجبرهم على استعمال الأجهزة القديمة، وهو أمر مستحيل، حسب محدثنا، لأن الأشرطة الخاصة بها غير موجودة وتم وقف استيرادها، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بندرة الشرائط بل بعدم حصول المرضى على الأجهزة الخاصة بها.

من جهته، قال رئيس جمعية منتجي الدواء "اينوب"، كرار عبد الوحيد، إنه كان الأجدر بالسلطات توفير الأجهزة التي تحوي شرائط قياس نسبة السكر في الدم قبل تطبيق قرار استبدالها وتعويضها بشرائط منتجة محليا، خاصة أن هذه الأخيرة تصنع وطنيا أيضا، حيث تم فعليا فتح مصنعين يعملان في هذا المجال، فيما منحت وزارة الصحة التراخيص لخمسة مستثمرين لإنشاء مصانع أخرى جديدة.

واعتبر محدثنا اتهام مرضى السكري بالتبذير غير مؤسس، لأنهم يخضعون لتعليمات الأطباء المعالجين، وهم مطالبون بالمراقبة المكثفة المستمرة لنسبة السكر في الدم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن التنظيم الذي يمثله اقترح، خلال لقاء جمعه بمسؤولي وزارة الصحة، فتح المجال أمام إنتاج الشرائط، ما من شأنه رفع الاحتكار عن هذه السوق وتشجيع الصناعة المحلية للدواء.