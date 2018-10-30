الغاز الصخري مكلف وللجزائر إمكانات كبيرة في الموارد التقليدية

صرح الرئيس المدير العام لشركة توتال الفرنسية، بارتيك بوياني بأن للجزائر إمكانيات ضخمة في موارد المحروقات التقليدية (نفط وغاز)، ويجب على الجزائر اكتشافها، أفضل من التوجه للموارد غير التقليدية (النفط والغاز الصخريين).

وأوضح باتريك بوياني في نقاش خلال ملتقى “الجزائر مستقبل الطاقة”، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة أمس، أن استغلال مورد الغاز والنفط الصخريين مكلف كثيرا ويتطلب عددا كبيرا من آبار الحفر المكلفة.

وبحسب ذات المسؤول الفرنسي، فإن للجزائر هامش تحرك كبيرا في موارد المحروقات التقليدية من نفط وغاز، من خلال زيادة عمليات الاستكشاف والاستغلال لتكون أحسن بديل لموارد المحروقات غير التقليدية.