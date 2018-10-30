البطاطا بـ 50 دينار خلال أسبوع !

توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، انخفاضا في أسعار البطاطا نسبيا بداية من الأسبوع المقبل بعد أن أفرجت وزارة الفلاحة عن كمية معتبرة من مخزون البطاطا، والتي جاءت بالتزامن مع اقتراب موسم جني المحصول الذي يشرع فيه الشهر المقبل.

وبرر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح لـ”سبق برس” أسباب التهاب أسعار البطاطا في الأسواق الوطنية إلى زيادة الطلب على هذه المادة خاصة في هذه الفترة حيث يتم توجيه كميات كبيرة من هذا المنتوج إلى المطاعم المدرسية والجامعية، ونفس الشئ بالنسبة للمطاعم الأكل السريع التي تنشط في هذه الفترة من السنة.

بالمقابل أكد – محدثنا- أن التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية من الوطن كانت سببا في فساد كميات كبيرة من البطاطا التي تأثرت بسقوط الأمطار الطوفانية و البرد، وهي من بين الأسباب التي أدت إلى التهاب أسعارها.

في حين لم يخف، الطاهر بولنوار تأثير شبكة التخزين في تزويد بمادة البطاطا التي تأثرت بضعف ونقص غرف التبريد و آليات المراقبة ، مؤكدا أنه لو كان المنتوج متوفرا وغرف التبريد مملوءة فالمحتكر بصعب عليه أن يضارب في الأسعار.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أن سعر البطاطا سيكون بداية من الأسبوع المقبل مابين المفروض 50 و60 دينار. وكشف محدثنا عن إطلاق وزارة الفلاحة لكمية كبيرة من مخزون البطاطا لكسر أسعارها سيما وانها وصلت الى حدود 80 دج للكلغ الواحد بمحلات الخضر منذ أشهر، ولم تنزل عن هذا السعر.