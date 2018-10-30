بلماضي يستدعي “براهيمي” تحسبا لمواجهة “الطوغو”

كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أنّ نجم “بورتو” ياسين براهيمي قد تم إستدعائه لمواجهة منتخب “الطوغو” ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.ويعول الناخب الوطني “جمال بلماضي” كثيرا على أصحاب الخبرة في هذه المباراة الصعبة التي تنتظر الخضر.

كما أن “براهيمي” يقدم في أداء كبير مع فريقه “الدراغاو” ويعتبر أحد القطع الأساسية في تشكيلة الناخب الوطني “جمال بلماضي”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره “الطوغولي” منتصف شهر نوفمبر من أجل افتكاك تأشيرة التأهل لنهائيات “الكان”.