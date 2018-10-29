إحصائيات رهيبة لمحرز قبل موقعة توتنهام

رشحت الصحافة الإنجليزية الدولي الجزائري رياض محرز، ليكون مفتاح مانشستر سيتي في مواجهة توتنهام سهرة اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وواجه محرز نادي توتنهام في 7 مناسبات رفقة ناديه السابق ليستر سيتي، سجل خلالها 3 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة.

وتعوّد الجناح الطائرة لكتيبة غوارديولا التألق أمام “السبيرز”، وتقديم مباريات الكبيرة وقد يواصل ذلك في لقاء اليوم.

يذكر أن “السيتي” سيواجه زملاء هاري كين بداية من الساعة التاسعة مساءا، في لقاء عن الجولة 10 من “البرميرليغ”.