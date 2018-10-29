بلفوضيل ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من البوندسليغا

اختير الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من الدوري الألماني، بعد أن تألق بشكل لافت مع فريقه هوفنهايم وقاده إلى الفوز عل نادي شتوتغارت برباعية لهدف، كان نصيب بلفوضيل منها ثنائية، واختار “هوسكورد”، الموقع المختص في الإحصائيات والأرقام بلفوضيل، الذي ظهر بشكل رائع في الأسابيع الأخيرة، ما جعل مدربه جوليان ناغلزمان يعول عليه بانتظام، حيث أسهم اللاعب في خمسة أهداف ما بين صناعة وتسجيل في تسع مباريات شارك فيها في البطولة والكأس، بعد أن كان عانى كثيرا الموسم الفارط مع فيردر بريمن.

ونجح بلفوضيل في إعادة الاعتبار لنفسه منذ بداية الموسم الجاري مع النادي “القروي” هوفنهايم، بعد تجارب فاشلة في المواسم الأخيرة، على غرار إنتر ميلان (2013) وليفورنو (2014) وبني ياس الإماراتي (2015-2016) وأخيرا ستاندار لياج (2016) فضلا عن فيردير بريمن الألماني الموسم الفارط.