سوناطراك تنتقل إلى “الخطة البديلة” لإنعاش مداخيلها

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، على أول عقدين للتنقيب عن المحروقات البحرية (نفط وغاز) في عرض الساحل الجزائري، مع شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، حيث من المنتظر أن تبدأ عمليات الحفر في السداسي الأول من السنة المقبلة.

وجرى التوقيع بحضور الوزير الأول احمد أويحيى والرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، والرئيس التنفيذي لـ”إيني” الإيطالية، كلاوديو ديسكالتسي، والرئيس المدير المدير العام لتوتال الفرنسية باتريك يوياني.

وعلى هامش التوقيع، الإثنين، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالتسي إن الشركة ستباشر عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد من احل تأكيد الدراسات التي أجريت سابقا.

وتمتد المنطقة المعنية بالتنقيب من طرف شركة إيني الإيطالية على طول المنطقة البحرية الفاصلة بين بجاية وجيجل، على مساحة 15 ألف كيلومتر مربع.

وذكر ديسكالتسي “نريد أن يكون لنا دور جد مهم في الجزائر في هذا الفرع، خاصة أننا وتوتال أول من سيقوم بهذه العمليات في تاريخ الجزائر”.

وأشار ديسكالتسي إلى أن المنقطة المعنية ما زالت عذراء غير مستكشفة وسنحاول القيام بالعمل بشكل سريع، حيث سنباشر عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بعد أن تم إنهاء المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد وهذا من اجل الحصول على تأكيد لما توصلت إليه الدراسات والمسح ثنائي الأبعاد.

وأوضح المتحدث أن إيني ستعمل على المنطقة الشرقية ونأمل في أن نحصل أمورا مشابهة لما تم العثور عليه في الساحل المصري، في إشارة واضحة إلى حقل ظهر المصري العملاق الذي أخرج مصر من الدول المستوردة للغاز إلى المصدرة.

الجزائر تتوفر على احتياطات هامة من المحروقات (نفط وغاز) على البر ونأمل في الحصول على نفس القدرات في الساحل الجزائري.

وبخصوص تجديد عقود استيراد الغاز مع شركة سوناطراك، أوضح المتحدث إن الأمور تسير بشكل جيد بين الطرفين، وعبر أن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا دون مزيد من التفاصيل.

وكشف المتحدث ان شراكته مع سوناطراك فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية المنتجة في محطات شمسية بمنشآت سوناطراك، قد أثمرت بالانتهاء من محطة بئر ربعة شمال بطاقة 10 ميغاواط، والمشاريع المستقبلية ستصل بالطاقة المنتجة إلى 300 ميغاواط.

وكشف كلاوديو ديسكالتسي بأن الجزائر ستكون واحدة من الوجهات الأولى لاستثمارات ايني في السنوات القادمة، وستكون الاستثمارات بملايير الدولارات وسيتم تحديدها في شهر مارس المقبل من طرف مجلس إدارة الشركة.

4 اتفاقيات لسوناطراك مع “إيني” و”توتال”

وقعت شركة سوناطراك، الإثنين، على 4 اتفاقيات تعاون، 2 مع ايني الإيطالية و2 مع توتال الفرنسية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتنقيب واستكشاف النفط البحري في المنطقة الفاصلة بين بجاية وجيجل، والثانية تتعلق بتطوير حقول نفطية وغازية بحوض بركين بالجنوب الشرقي، باستثمار قدره 1180 مليون دولار.

أما الاتفاقية الأولى مع توتال الفرنسية فتتضمن استكشاف والتنقيب عن المحروقات البحرية في المنقطة الفاصلة بين بني صاف إلى الحدود المغربية، على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع، والثانية تتعلق بمشاريع للطاقة المتجددة، لإقامة محطة كهربائية بطاقة 20 ميغاواط بحقل “تي.أف.تي”.