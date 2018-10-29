وناس يتلقى الدعوة للمشاركة أمام الطوغو

أكد الموقع الرسمي لنادي نابولي الايطالي تلقي لاعبه الجزائري...

أدم وناس الدعوة للمشاركة في المباراة المقبلة التي ستجمع "الخضر" أمام الطوغو المقررة يوم 18 نوفمبر المقبل لحساب الجولة الخامسة لتصفيات كأس افريقيا المقبلة، علما أن وناس شارك في لقاء البينين الأخير الذي انهزم فيه الخضر وكان من أحسن العناصر فوق أرضية الميدان بمراوغاته وتوغلاته السريعة في منطقة المنافس.

القراءة من الهداف