غواردويلا يكشف عن قائمة السيتي ضد توتنهام

سيحل بطل البريمرليج الموسم الفارط , مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نادي توتنهام في اطار الجولة العاشرة من الدوري الأنجليزي

و سيلعب بيب غواردويلا من أجل موصالة سلسة اللاخسار في الدوري الأنجليزي منذ بداية هذا الموسم و محاولة العودة الى الصدارة

كما استدعى غواردويلا اللاعبين الذيين سيكونو جاهزين للقمة المرتقبة الليلة , و شهدت القائمة تواجد الجزائري رياض محرز و لكن مشاركته ستكون محل شك حسب الصن