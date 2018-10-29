غواردويلا يكشف عن قائمة السيتي ضد توتنهام

غواردويلا يكشف عن قائمة السيتي ضد توتنهام

سيحل بطل البريمرليج الموسم الفارط , مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نادي توتنهام في اطار الجولة العاشرة من الدوري الأنجليزي
و سيلعب بيب غواردويلا من أجل موصالة سلسة اللاخسار في الدوري الأنجليزي منذ بداية هذا الموسم و محاولة العودة الى الصدارة

كما استدعى غواردويلا اللاعبين الذيين سيكونو جاهزين للقمة المرتقبة الليلة , و شهدت القائمة تواجد الجزائري رياض محرز و لكن مشاركته ستكون محل شك حسب الصن

القراءة من dzairfoot

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