الاتحاد المصري يريد حكاما جزائريين

كشف خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن قرب البدء في العمل باتفاق يسمح لدول شمال إفريقيا بتبادل الحكام لإدارة مباريات الدوريات المختلفة.

وقال زطشي إن هناك اتفاقا حصل بين الاتحادات الكروية في الجزائر وتونس والمغرب ومصر لتبادل الحكام، لافتا أنه سيكون بوسع حكام من مصر وتونس والمغرب، بموجب هذا الاتفاق، إدارة مباريات في الدوري الجزائري، والأمر نفسه ينطبق على الحكام الجزائريين.

ولم يخف زطشي، عدم رضاه عن مستوى التحكيم الجزائري منذ بداية الموسم الحالي، مشيرا بأنه سيعقد اجتماعا معهم في الأيام المقبلة، لدعوتهم إلى تحسين الأداء والعمل على تفادي الأخطاء المؤثرة.

واعترف زطشي بأن الحكام الجزائريين ما زالوا في حاجة إلى مقابل مالي ولوجيتسي جيد، بالرغم من الجهود التي يبذلها اتحاد الكرة.