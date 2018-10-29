بورصة الجزائر “تغري” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بامتيازات جديدة

تحصي الجزائر قرابة مليون مؤسسة ناشطة في مختلف المجالات، إلا أن 5 شركات فقط مدرجة في بورصة الجزائر التي مرّ على تأسيسها 21 سنة، ضعف أرجعه مديرها العام يزيد بن موهوب، إلى اعتماد الاقتصاد الوطني على التمويل البنكي وظروف سياسية شهدتها البلاد سنوات التسعينات. فالبورصة لم يترك لها المجال للعب الدورالكامل في تمويل الشركات ، لكن مصالحه تعمل على إعطاء البورصة نفس جديد و دفعة جديدة لمواكبة التطور الاقتصادي .

ودعا المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب خلال نزوله ضيفاً على حصة TSA عربي مباشر، اليوم 29 أكتوبر ، جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إدراج نفسها في البورصة والاستفادة من مختلف المزايا والامتيازات المقدمة ، على أن تكون فقط شركات ذات رأسمال بحوالي 10 بالمائة ، ومن بين المزايا المقترحة من طرفة بورصة الجزائر ، تمكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن ترفع الأموال في البورصة دون تقديم أي ضمانات عينية .

وإمكانية حصول الشركات المدرجة في البورصة على تخفيضات في نسبة ضريبة الأرباح بقدر نسبة الانفتاح ، حسبما جاء في قانون المالية 2015 لسنة .

وبما أن جل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفضل بيع أسهمها عن طريق البورصة بالاعتماد على صناديق الاستثمار ، في هذه الحالة اذا قام صندوق الاستثمار ببيع الأسهم على مستوى البورصة يتحصل على اعفاء جبائي تام على كل الأرباح المحققة .

تسديد كل ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند رفع أموالها على مستوى البورصة مما سيعطيها إمكانيات مالية جديدة لدفع بعجلة استثماراتها.

دعم الموارد البشرية وذلك بإمكانية إعطاء نسبة من رأسمال لعمال الشركة، و إضافة الى الراتب الشهري يتحصلون وفي اخر السنة على أرباح حسب مردودية الشركة فكلما كانت هذه الأخيرة نسبتها كبيرة كلما كانت الأرباح أكبر .

وبخصوص 08 شركات العمومية “موبيليس ، كوسيدار ، القرض الشعبي الجزائري ، شركة التأمين CAAR ” وغيرها من الشركات التي كانت من المفروض أن تدرج في بورصة الجزائر منذ عدة سنوات ، فأفاد يزيد بن موهوب أنه أعيد النظر في الموضوع نظرا للتغييرات التي شهدتها السوق المالية بالجزائر خصوصا منذ تدهور بورصة أسعار النفط .

مشيرا إلى أنه في حال تم ادراج هذه الشركات التي تمتلك قيمة مالية كبرى لا يمكن للسوق الجزائرية أن تلبي لها الطلبات هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا تترك مكانا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولوجها في بورصة الجزائر