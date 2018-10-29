إزالة أكبر عقبة لإنجاز مصنع "بيجو"

صدر في العدد الـ 59 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي على مستوى ولاية وهران، بمساحة تقدر بـ 120 هكتار، المرسوم وقعه الوزير الأول أحمد أويحي، الذي يرخص لإنجاز مصنع تركيب السيارات "بيجو" ببلدية طفراوي بوهران بدلا من منطقة الحامول ببلدية الكرمة.

و تمت إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية، بعد التحقق من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي، و على غرار هذا تأتي موافقة الحكومة، عقب مصادقة مجلس الوزراء، على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراضي فلاحية في وهران

وكانت شركة بيجو الجزائر قد قررت تصنيع 3 أصناف من السيارات وهي بيجو 208، بيجو 301، وسي إليزي التابعة للعلامة "سيتروان" مع توفير 1000 منصب شغل مباشر وحوالي 4000 منصب شغل غير مباشر.