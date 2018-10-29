امرأة تفجر نفسها وسط شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة

وقع انفجار في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، مباشرة بعد انتهاء مسيرة احتجاجية، وفقا لما نقلت إذاعة شمس أف أم التونسية.

وأفاد نفس المصدر أن حالة من الفوضى يشهدها حاليا شارع الحبيب بورقيبة وخاصة أمام نزل الهناء في العاصمة.

ومن جهتها قال تلفزيون روسيا اليوم إن “انفجار وقع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية”، ونقل عن مصادر أن “امرأة فجرت نفسها قرب مجموعة من رجال الأمن وأنباء عن إصابات”.

ومن جهتها نقلت “العربية.نت” عن الإذاعة التونسية أن امرأة فجرت نفسها وسط العاصمة، كما أكدت المصادر أن الانفجار وقع في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس.