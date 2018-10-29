الثلوج تغطي جبال الشريعة بحلة بيضاء (صور)

اكتست مرتفعات البليدة حلة بيضاء، اليوم الاثنين 29 أكتوبر، على غرار العديد من المرتفعات التي زاد علوها عن 1200 متر، لتسجل بذلك تساقط أولى كميات الثلوج مما أدى إلى انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

فعلى غرار كل سنة تضفي الكميات الأولى من الثلوج المتساقطة على مرتفعات الشريعة السياحية الواقعة على علو 1600 من سطح الأرض فرحة كبيرة وسط سكانها الذين يستبشرون بعام مليء بالخيرات.

وتناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن المحلي صورا ومناظر لمنطقة الشريعة السياحية و هي تلبس معطفها الأبيض السنوي و كيف أن أشجار الصنوبر الحلبي الشامخة تثاقلت أغصانها بكميات الثلج المتساقطة في منظر يروج لجمال منطقة الشريعة التي تعد “رئة ولايات وسط البلاد”.