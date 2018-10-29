الرئيس بوتفليقة يسدي وسام الاستحقاق الوطني للمناضل اليوناني غافراس

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إسداء وسام الاستحقاق الوطني للمناضل والمخرج اليوناني كوستا غافراس، كعرفان لدعمه للسينيما الجائزة.

وكتب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه "تقديرا لمسيرة السينمائي الكاتب والمناضل الملتزم كوستا غافراس Costa #Gavras، وعرفانا بدعمه للسينما الجزائرية التي حازت من خلاله على أول أوسكار قبل 50 عاما، عن فيلم زاد z، قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقه إسداءه وسام الاستحقاق الوطني، في حفل ينظم بدار الأوبرا يوم 3 نوفمبر على 18.00".