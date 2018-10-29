عاجل: زيدان مُرشح للعودة للتدريب والإشراف على ثنائي جزائري

يتواجد الفرنسي زين الدين زيدان بعد إستقالته من تدريب ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي دون فريق ولم يوافق على عديد العروض ...

غير أن تقارير صحفية تركية أكدت اليوم أن الدولي الفرنسي السابق يتواجد في مفكرة إدارة نادي فينرباتشي، بعد إقالة مدربه الهولندي فيليب كوكو بسبب الخسارة في الجولة الماضية بالدوري أمام أنقرة كوجو. وسيحاول النادي التركي ضمان خدمات الفرنسي ليكون مدربا للفريق الذي يضم ثنائي المنتخب الوطني إسلام سليماني وياسين بن زية.