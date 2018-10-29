أردوغان يفتتح مطار إسطنبول الجديد

يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط تغطية إعلامية كبيرة، الاثنين، في إسطنبول، مطاراً جديداً يفترض أن يصبح “الأكبر في العالم” وواجهة لمشاريع البنى التحتية العملاقة التي غيرت تركيا منذ وصوله إلى السلطة.

ووصف أردوغان، افتتاح مطار إسطنبول الثالث، في اليوم الذي يصادف الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية، بالحدث التاريخي.

وجاء ذلك في كلمة مقتضبة ألقاها أردوغان، الاثنين، خلال زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية.

وأوضح أردوغان، أن افتتاح المطار يعد رمزاً لقوة تركيا والنجاحات التي حققتها خلال مسيرة الجمهورية في 95 عاماً.

وأضاف أردوغان، أن افتتاح المطار يأتي بالتزامن مع تعاظم الهجمات التي تستهدف الاقتصاد التركي، وأن هذا الحدث يدل بشكل قطعي على مدى صلابة تركيا واقتصادها.

ورافق أردوغان في زيارته إلى الضريح، رئيس البرلمان بن علي يلدريم ورؤساء الأحزاب الممثلين في البرلمان التركي، وممثلي أجهزة القضاء، ورئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.

وتحتفل تركيا، اليوم (الاثنين)، بالذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد.

وعقب الانتهاء من الاحتفالات والمراسم في العاصمة، يتوجه أردوغان إلى إسطنبول لافتتاح “مطار إسطنبول الثالث”، يليه احتفال هناك بذكرى تأسيس الجمهورية.

المطار الجديد سيكون الأكبر في العالم، عند الانتهاء من جميع مرافقه، وسيفتتح الرئيس أردوغان المرحلة الأولى اليوم، بمراسم احتفالية ضخمة، وبمشاركة زعماء العديد من الدول والحكومات.

وسيقص أردوغان الشريط مدشناً المطار الجديد في احتفال من المقرر أن يبدأ عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش وسيحضره عدد من القادة الأجانب بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أحد حلفاء الرئيس التركي.

وتبلغ قدرة هذه المنشأة التي ستحل محل مطار أتاتورك الدولي الذي بلغ أقصى طاقته، تسعين مليون مسافر سنوياً.

وتابع الرئيس أردوغان عن كثب تشييد هذا المطار على الضفة الأوروبية لإسطنبول بالقرب من البحر الأسود.

ويندرج هذا المشروع في إطار رغبة الرئيس التركي في جعل العاصمة السابقة للسلطنة العثمانية مفترق طرق عالمياً للقارات الثلاث أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وسيعلن أردوغان، الاثنين، اسم المطار الجديد. ويتوقع عدد من المراقبين أن يطلق أردوغان الذي يحن إلى السلطنة العثمانية، اسم أحد السلاطين.

[Vidéo] Vue aérienne du nouvel aéroport d'#Istanbul pic.twitter.com/5PNO8mIXB2 — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) 29 octobre 2018

#تركيا | مطار إسطنبول الجديد.. نقطة التقاء العراقة والحداثة

يضم طرازه المعماري المخزون الثقافي لمدينة إسطنبول ويجري تشييده على مساحة 76.5 مليون متر مربع وستبلغ طاقته الاستيعابية عند الانتهاء من كافة مراحله 200 مليون مسافر سنوياًhttps://t.co/ipkrTxe0ks pic.twitter.com/giXFeszYCM — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 29 octobre 2018

Turkey marks 95th anniversary of Republic Day https://t.co/OP5Dtd8W6C pic.twitter.com/c4K1oyJXmh — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 29 octobre 2018