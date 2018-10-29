مصنع بيجو الجزائر: أويحيى يعطي الضوء الأخضر لإنجاز المشروع

وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، على مرسوم تنفيذي يُرخص بصفة رسمية لإنجاز مصنع تركيب السيارات “بيجو” الذي سيتم تجسيده ببلدية طفراوي (ولاية وهران)، بدل منطقة الحامول ببلدية الكرمة.

وصدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، مؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2018 يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي على مستوى ولاية وهران، بمساحة تقدر بـ 120 هكتار.

وتأتي موافقة الحكومة، عقب مصادقة مجلس الوزراء، على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراضي فلاحية في ولايات وهران، حيث تمت إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية، بعد التحقق من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي .

وتُوجه المساحة المقدرة بـ 120 هكتار ببلدية طفراوي في ولاية وهران لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة “بيجو” مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية ويتعلق الأمر باستثمار قيمته 4ر16 مليار دج .

وكانت شركة بيجو الجزائر قد قررت تصنيع 3 أصناف من السيارات وهي بيجو 208، بيجو 301، وسي إليزي التابعة للعلامة ”سيتروان” مع توفير 1000 منصب شغل مباشر وحوالي 4000 منصب شغل غير مباشر.

وحلت مؤخرًا لجنة خاصة من شركة ”بيجو سيتروان” بولاية وهران، للوقوف على الأرضية الجديدة التي تم اختيارها بعد استبعاد أرضية منطقة الحامول ببلدية الكرمة، على خلفية المشاكل التي واجهت المشروع.

وإعترض عدد من فلاحي المنطقة على المشروع كون الأرضية صالحة للزراعة، على رأسهم الفلاح الحاج لزهر، الذي نشر شريط فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، مما دفع بالحكومة لاتخاذ قرار تحويل موقع الأرضية إلى بلدية طفراوي.