العاصميون يرمون 135 ألف طن من الخبز خلال 9 أشهر

جمعت مؤسستي النظافة نات كوم وإكسترانات من جمع قرابة 800 ألف طن من النفايات المنزلية خلال 9 أشهر المنصرمة.

وأوضحت نسيمة يعقوبي المكلفة بالإعلام بنات كوم، أن مؤسستها قامت بجمع أزيد من 310 ألف طن من النفايات المنزلية على مستوى 26 بلدية، مشيرة إلى أن الفرز الانتقائي أسفر عن استرجاع 1400 طن من مادة الكارتون و500 طن من مادة البلاستيك.

أما مؤسسة النظافة إكسترانت فقال بوثلجة كريم مدير الدراسات والتطوير أنهم جمعوا خلال ذات الفترة أزيد من 485 ألف طن من النفايات المنزلية عبر 31 بلدية تقع ضمن اختصاصها، مبرزا أن المتوسط الشهري لكمية النفايات التي يتم جمعها تقدر بـ 53 طن.

وبلغت كمية الخبز المسترجعة لدى المؤسستين أكثر من 134 طن منها ما يقارب 55 طن تم جمعها على مستوى 31 بلدية، فاسترجعت مؤسسة إكسترانت في حين إسترجعت مؤسسة “نات كوم ” كمية قدرت بـ 80 طن، مقابل تسجيل استرجاع 139 طن من مادة الخبز خلال سنة 2017.

وأبرزت يعقوبي، بخصوص عمليات الفرز الانتقائي، أن مؤسسة “نات كوم” خصصت برنامج مس في المرحلة الأولى 14 بلدية، وسيشرع قريبا في تعميم العملية بعد الانتهاء من الدراسات على مستوى 12 بلدية أخرى بالتنسيق مع دواوين التسيير العقاري مشيرة إلى أنه تم إقتناء 1000 حاوية جديدة تضاف لأزيد من 7 آلاف حاوية للتكفل الأنجع بالنفايات.