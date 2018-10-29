نظرا للتغيرات التي شهدتها عاداتنا الغذائيّة خلال العقود الأخيرة والمعدل المتزايد للسمنة في معظم البلدان المتقدمة، فإن أزمة الصحة العامة تفرض نفسها. وقد أظهر الخبراء وجود عدة عوامل لهذه الظاهرة، ولكن أحد أسبابها الرئيسية هو بالتأكيد التراجع المسجّل على مستوى الغذاء الصحي مع زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالسكريات والوجبات السريعة، وذلك بذريعة تناسب هذه الأطعمة العمليّة مع وتيرة الحياة الجديدة.

وبفضل قلّة السعرات الحراريّة في الوجبات المنزلية وارتفاع قيمتها الغذائيّة، فإنّها ستكون أكثر فائدة من الوجبات السريعة. وبإمكان أرباب العائلات الحفاظ على صحّة أبنائهم من خلال الاعتماد في تغذيتهم على مواد مستمدّة من منتجات طازجة تدعم الطعم والقيمة الغذائيّة في نفس الوقت. ولاستهلاك مواد طازجة، يجب على المستهلك أن يتأكّد من أداء التجهيزات الموجودة في مطبخه ولا سيّما الثلاجة، باعتبارها عاملا أساسيّا للحفاظ على المواد قبل الطهي، وللإبقاء على الأطعمة المطبوخة في حالة جيّدة لأطول فترة ممكنة.

وتعتبر مجموعة ثلاجات إل جي الراقية ذات الباب داخل الباب بمثابة المرجع في مجال الحفاظ على الأغذية بفضل مزيد توجّهها نحو المستهلك واحتياجاته. وعلاوة على تصميمها المبتكر والمريح، فإن هذه الثلاجة تعزز الخبرة التقنية لشركة إل جي في العقود الأخيرة التي عملت على عدم تسرّب الهواء البارد ومنع تدهور حالة الأطعمة. وبفضل خزاناتها الخاصة ذات درجات الحرارة القابلة للتحكم، يمكن أن تبقي ثلاجات إل جي ذات الباب داخل الباب الفواكه والخضروات في حالة ممتازة مع إطالة مدّة صلاحية مجموعة المنتجات المخزنة في الداخل. ويمكن أن يساعد التصميم المريح للباب داخل الباب في تقليل الأثر البيئي للثلاجة من خلال الحدّ من استهلاك الطاقة بشكل فعال. كما تقدم طرازات الثلاجات الجديدة من إل جي أيضًا وظائف معززة للذكاء الاصطناعي تدعم الوصول إلى تحسين الخيارات.

أمّا المثال الذي يفرض نفسه في هذا المجال فهو ثلاجة ™InstaView ذات الباب داخل الباب. وهي ليست ثلاجة مبتكرة وذكية فحسب، ولكنها فريدة أيضًا في أسلوبها وتصميمها. فمع ثلاجة إل جي الجديدة، لم تعد هناك حاجة إلى فتح الباب طوال الوقت. فبفضل لوحتها الزجاجيّة العاكسة الأنيقة، يكفي أن تنقر عليها مرّتين لتعرض لك جميع محتوياتها بعد ان يضيء زجاجها دون فتح الباب، مما يوفر الطاقة والوقت. إنّه ابتكار تكنولوجي يساعدك على الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول بفضل فلتر الهواء ذي المراحل الخمس، مع رؤية فعالة وعمليّة أكثر للطاقة (التقليص بنسبة تصل إلى 41٪ من تسرّب الهواء البارد).