الإمارات تتفوّق خليجياً بالتطبيع: وزيرة الثقافة الإسرائيلية تزور مسجد الشيخ زايد بدعوة رسمية

في خطوة إضافية نحو التطبيع العلنيّ مع العدو الإسرائيلي، وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، تجري اليوم الإثنين، زيارة رسمية لمسجد "الشيخ زايد بن سلطان" في أبو ظبي، بدعوة رسمية من الشيخ محمد بن زياد. وتقول وهي مرتدية الحجاب: "توجد في هذا المسجد رسالة محبة وسلام، لقد كان شرفاً كبيراً لي أن أكون هنا".

في خطوة إضافية نحو التطبيع العلنيّ مع العدو الإسرائيلي، أجرت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف، اليوم الإثنين، زيارة رسمية لمسجد "الشيخ زايد بن سلطان" في أبو ظبي، وذلك بدعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد، بحسب ما أكده موقع "والاه" الإسرائيلي.

وقالت ريغيف في زيارتها التي ارتدت خلالها الحجاب: "توجد في هذا المسجد رسالة محبة وسلام، آمل أن تخرج من أبو ظبي حياة جيدة وسلام للجميع".

وأضافت: "أنا هنا في مسجد الشيخ زايد، أبو الأمة، للمرة الأولى وزيرة من إسرائيل توجد هنا. التفاصيل هنا مدهشة، أنا سعيدة أني زرت هذا المكان وأشكركم على هذه الفرصة, لقد كان شرفاً كبيراً لي أن أكون هنا".

وظهرت ريغيف خلال مباريات "غراند سلام" للجودو في أبو ظبي، أمس الأحد، وهي تصافح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس اتحاد الجودو والمصارعة الاماراتي، عقب فوز أحد اللاعبين الإسرائيليين بالبطولة.

كما رفع العلم الإسرائيلي على شاشة كبيرة وعزف نشيد "هتكفا" خلال المباراة في أبو ظبي.

وأدى أعضاء الفريق الإسرائيلي للجودو الذين شاركوا في البطولة، طقوسهم الدينية في قلب أبو ظبي مساء السبت الماضي.