الإمارات تتفوّق خليجياً بالتطبيع: وزيرة الثقافة الإسرائيلية تزور مسجد الشيخ زايد بدعوة رسمية
في خطوة إضافية نحو التطبيع العلنيّ مع العدو الإسرائيلي، وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، تجري اليوم الإثنين، زيارة رسمية لمسجد "الشيخ زايد بن سلطان" في أبو ظبي، بدعوة رسمية من الشيخ محمد بن زياد. وتقول وهي مرتدية الحجاب: "توجد في هذا المسجد رسالة محبة وسلام، لقد كان شرفاً كبيراً لي أن أكون هنا".
وقالت ريغيف في زيارتها التي ارتدت خلالها الحجاب: "توجد في هذا المسجد رسالة محبة وسلام، آمل أن تخرج من أبو ظبي حياة جيدة وسلام للجميع".
وأضافت: "أنا هنا في مسجد الشيخ زايد، أبو الأمة، للمرة الأولى وزيرة من إسرائيل توجد هنا. التفاصيل هنا مدهشة، أنا سعيدة أني زرت هذا المكان وأشكركم على هذه الفرصة, لقد كان شرفاً كبيراً لي أن أكون هنا".
وظهرت ريغيف خلال مباريات "غراند سلام" للجودو في أبو ظبي، أمس الأحد، وهي تصافح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس اتحاد الجودو والمصارعة الاماراتي، عقب فوز أحد اللاعبين الإسرائيليين بالبطولة.
كما رفع العلم الإسرائيلي على شاشة كبيرة وعزف نشيد "هتكفا" خلال المباراة في أبو ظبي.
وأدى أعضاء الفريق الإسرائيلي للجودو الذين شاركوا في البطولة، طقوسهم الدينية في قلب أبو ظبي مساء السبت الماضي.
شاهدوا في قلب مدينة أبو ظبي.. أفراد بعثة منتخب الجودو الإسرائيلي مع وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية يحيون شعائر يوم السبت على هامش مشاركة #إسرائيل في بطولة جراند سلام للجودو.— StandWithUs Arabic قف معنا بالعربية (@SWUArabic) 26 octobre 2018
شابات شالوم (سبت مبارك) للجميع يحل عليكم بالمحبة والمودة والسلام.
איגוד הג'ודו בישראל pic.twitter.com/xOUQoNDx7H
شاهدوا في قلب مدينة أبو ظبي.. أفراد بعثة منتخب الجودو الإسرائيلي مع وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية يحيون شعائر يوم السبت على هامش مشاركة #إسرائيل في بطولة جراند سلام للجودو.— StandWithUs Arabic قف معنا بالعربية (@SWUArabic) 26 octobre 2018
شابات شالوم (سبت مبارك) للجميع يحل عليكم بالمحبة والمودة والسلام.
איגוד הג'ודו בישראל pic.twitter.com/xOUQoNDx7H
أقول للاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي الذي فاز قبل قليل بالميدالية الذهبية في بطولة #الجودو المنعقدة في #أبوظبي:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 28 octobre 2018
"جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيرا!" pic.twitter.com/3XhYJ1xBsS
واعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها اليوم، أنّ ما حصل بالأمس في أبو ظبي: "كان لحظة عملاقة. لحظة واحدة وكل إسرائيلي انتظرها يعرف أن شيئاً ما عظيماً قد حدث".
وقالت الصحيفة: "الوفد الإسرائيلي يهتف في القاعة، آلاف الإسرائيليين في منازلهم صرخوا يس/ نعم ورفعوا أيديهم الى السماء. موجات من الانفعال اجتاحت كل المشاركين على أرض أبو ظبي وفي الأرض المقدسة لحظة فوز شغاي. كل شيء مرّ، الضغط الذي أدى الى الغاء المباريات في دول عربية، الدفء في العلاقات مع الشيوخ من الامارات- وتتويج شغاي على المنصة".
وأضافت الصحيفة: "من الصعب الاعتراف بذلك، لكن الوزيرة أحضرت الى إسرائيل فوزاً رياضياً – سياسياً يصيب بالدوار".
يذكر أنّ ريغيف ارتدت العام الماضي في مهرجان كان السينمائي فستاناً عليه صورة قبة الصخرة، في خطوة استفزازية.
ميري ريغيف وزيرة الثقافة في حكومة الكيان الصهيوني حضرت افتتاح #مهرجان_كان قبل قليل بفستان مذيل بصورة #المسجد_الأقصى! #قمة_الوقاحة pic.twitter.com/0RvTWSu54F— سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) 17 mai 2017
وتتسابق الدول الخليجية مؤخراً على تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي وإظهارها علنياً. فبعد زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عُمان ولقاءه السلطان قابوس بن سعيد، شارك وفدين رياضيين إسرائيليين في بطولات دولية في كل من الإمارات وقطر، وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن محادثات سرية بين البحرين و"إسرائيل" تمهيداً لإظهار العلاقة بينهما علنياً.
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