رياح قوية بسرعة 80 كلم في الساعة على هذه الولايات

حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية، ستشهدها المناطق الساحلية، والغربية.

وذكر المصدر أن الولايات المعنية هي: بجاية، تيزي وزو، سكيكدة، عنابة، تيبازة، الجزائر، بومرداس.

وأضاف أن الرياح ستكون في هذه المناطق من التاسعة صباحا الى التاسعة ليلا.

أما المناطق الغربية المعنية بهذه النشرية الخاصة فهي: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، على أن تصلح النشرية، من منتصف نهار اليوم الى التاسعة ليلا.

وأشار المصدر ذاته الى أن سرعة الرياح تصل إلى 80 كلم في الساعة طيلة مدة صلاحية النشرية.