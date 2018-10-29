إعلامي تركي يقصف “سليماني” بالثقيل!

وجّه الإعلامي التركي “ميميت ديمركل”، إنتقادات لاذعة للدولي الجزائري، إسلام سليماني، بعد طرده خلال الجولة الماضية من الدوري مع “فينرباتشي”.

وصرّح قائلا بشأنه :”سليماني، أسوأ مُهاجم أجنبي لعب في صفوف الكناري، كل شيء فيه مُخيب، وهذا أمر لم أكن أتوقعه”.

وواصل :”لغة جسده توحي بأنه غير جاهز، الرغبة لديه مُنعدمة، وهذا إضافة لمُستواه السيء”.

وختم :”لم أتصور بأني سأقول هذا، ولكن حتى السويسري “فراي” الذي كان أسوء مُهاجم مرّ علينا منذ سنوات، أفضل منه”.

ويعيش “سوبر سليم” بداية موسم مُعقدة مع كبير “إسطنبول”، بسبب غياب الفعالية وغياب النتائج الإيجابية.

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