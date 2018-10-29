نشرية خاصة : رياح قوية تجتاح الولايات الساحلية للجزائر

حذر الديوان الوطني للأٍصاد الجوية، في نشرية خاصة، من رياح قوية تضرب الولايات الساحلية للجزائر اليوم الاثنين 29 أكتوبر.

الولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة وعنابة، وتستمر صلاحية في هذه الولايات إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

أما في ولايات عين تيموشنت، وهران، مستغانم والشلف فتستمر صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم.

وستصل قوة الرياح التي تكون غربية 60 كلم في الساعة، وقد تتجاوها أحيانا لتصل الى 80 كلم في الساعة.