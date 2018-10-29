وزارة التربية: الدراسة مساء الثلاثاء ويوم السبت ليست اجبارية ومجانية

كشف مفتش العام للإدارة بوزارة التربية، عبد القادر حواد، أنّ الدراسة أمسية الثلاثاء ويوم السبت، ليست إجبارية.

وأوضح، حواد، خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، اليوم الإثنين، أنّ العملية تدخل في إطار المعالجة البيداغوجية، ليتمكن الأستاذ من معالجة بعض نقائص تلاميذ.

وأضاف عبد القادر حواد، أن الوزارة أرادت أن تجعل العملية مقننة ورسمية، لحماية الأستاذ والتلميذ ورئيس المؤسسات.

وجاء قرار الدراسة خلال هذه الايام، لإعطاء إطار قانوني من أجل فتح المؤسسات خارج أوقات العمل الرسمي.

وأشار ضيف الحصة، إلى أن الأستاذ له الإرادة الكاملة للقيام بهذه العملية، وليس لها أي أثر تأديبي، ولا مقابل مادي.