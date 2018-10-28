تنصيب اللجنة المركزية المختلطة المكلفة بتجسيد النظام الوطني لـ"العنونة"

قاعدة بيانات رقمية موحّدة لأسماء الأماكن العامة والشوارع عبر الوطن

قاعدة بيانات رقمية موحّدة لأسماء الأماكن العامة والشوارع عبر الوطن


نُصّبت اليوم الأحد اللجنة المركزية المختلطة المكلّفة بتجسيد النظام الوطني لـ"العَنْوَنة" ، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحّدة بين مختلف القطاعات بأسماء الأماكن العمومية والشوارع وأرقام البيانات ، في إطار سياسة العصرنة التي تقودها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، المستمدّة من برنامج رئيس الجمهورية.

وأشرف الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون ، على إجراءات لتنصيب الرسمي للجنة المركزية المختلطة المكلّفة بتنفيذ النظام الوطني للعنونة ، وهي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية وهي : وزارة الدفاع الوطني ، وزارة المجاهدين، وزارة البريد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إلى جانب عدد من الهيئات الوطنية على غرار : المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد ، المجلس الوطني للمعلومات الجغرافية ، وكالة الفضاء الجزائرية ، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ، والديوان الوطني للإحصائيات.

القراءة من البلاد

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