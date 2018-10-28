قاعدة بيانات رقمية موحّدة لأسماء الأماكن العامة والشوارع عبر الوطن



نُصّبت اليوم الأحد اللجنة المركزية المختلطة المكلّفة بتجسيد النظام الوطني لـ"العَنْوَنة" ، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحّدة بين مختلف القطاعات بأسماء الأماكن العمومية والشوارع وأرقام البيانات ، في إطار سياسة العصرنة التي تقودها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، المستمدّة من برنامج رئيس الجمهورية.

وأشرف الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون ، على إجراءات لتنصيب الرسمي للجنة المركزية المختلطة المكلّفة بتنفيذ النظام الوطني للعنونة ، وهي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية وهي : وزارة الدفاع الوطني ، وزارة المجاهدين، وزارة البريد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إلى جانب عدد من الهيئات الوطنية على غرار : المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد ، المجلس الوطني للمعلومات الجغرافية ، وكالة الفضاء الجزائرية ، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ، والديوان الوطني للإحصائيات.