الإمارات تعزف النشيد الصهيوني وترفع راية الاحتلال للمرة الأولى



رفعت الإمارات العربية ، اليوم الأحد ، علم دولة الاحتلال الصهيوني ونشيدها الرسمي لأول مرة ، وذلك بعد فوز رياضي من الوفد الإسرائيلي المشارك في بطولة الجودو التي تحتضنها أبو ظبي ، بأول ميدالية ذهبية .

ووصف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي رفعى علم كيانه في العاصمة العربية بـ"اللحظة التاريخية" ، فيما ظهرت وزيرة الرياضة الإسرائيلية وهي تذرف دموعا في أثناء وقوفها أمام رفع العلم والنشيد الإسرائيلي وإلى جانبها نظيرها الإماراتي .