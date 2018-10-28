الإمارات تعزف النشيد الصهيوني وترفع راية الاحتلال للمرة الأولى
رفعت الإمارات العربية ، اليوم الأحد ، علم دولة الاحتلال الصهيوني ونشيدها الرسمي لأول مرة ، وذلك بعد فوز رياضي من الوفد الإسرائيلي المشارك في بطولة الجودو التي تحتضنها أبو ظبي ، بأول ميدالية ذهبية .
ووصف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي رفعى علم كيانه في العاصمة العربية بـ"اللحظة التاريخية" ، فيما ظهرت وزيرة الرياضة الإسرائيلية وهي تذرف دموعا في أثناء وقوفها أمام رفع العلم والنشيد الإسرائيلي وإلى جانبها نظيرها الإماراتي .
لحظة تاريخيّة في #أبو_ظبي!— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 28 octobre 2018
النّشيد الوطني الإسرائيلي يصدح بعد فوز لاعب الجودو #الإسرائيلي، ساغي موكي، بمدالية ذهبية ببطولة "غراند سلام" للجودو في أبوظبي.#الرّياضة_باب_السّلام pic.twitter.com/7xooDVDzPF
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