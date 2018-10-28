برشلونة يذل الريال بخماسية في كلاسيكو الأرض

ألحق نادي يرشلونة هزيمة مذلة جديدة بغريمه ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه عليه 5 / 1 في "كلاسيكو الأرض"، قمة مباريات المرحلة العاشرة للمسابقة اليوم الأحد.

افتتح برشلونة باب التسجيل عن طريق نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 11، بعد مجهود رائع من زميله جوردي ألبا الذي قدم له كرة الهدف على طبق من ذهب.

وعزز الأوروغوياني لويس سواريز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للبلوغرانا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ30، بعد أن احتسبها حكم اللقاء بمساعدة تقنية الإعادة بالفيديو (VAR).

وقلص البرازيلي مارسيلو النتيجة بتسجيله هدف الريال الوحيد في الدقيقة 50.

وعاد سواريز ليعزز تقدم برشلونة بتسجيله هدفين متتاليين (هاتريك) في الدقيقتين 75 و83.

واختتم التشيلي أرتور فيدال أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الليغا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.