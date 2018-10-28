مشروع لبث “اليتيمة” بتقنيات عالية خلال أسابيع

كشف المدير العام المساعد لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي المكلف بالشؤون التقنية سعيد بوجمادي عن مشروع لبث كل قنوات التلفزيون الجزائري بتقنيات عالية الدقة خلال الأسابيع القادمة على الكوم سات 1 بعد التوقيع على اتفاقية مع الوكالة الفضائية الجزائرية.

وافاد بوجمادي خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى، اليوم، بأنه سيتم تخصيص فضاء للقنوات التلفزيونية التي ستتحصل على التراخيص في إطار ما يخول به القانون ، فيما “سيتم البحث عن ترددات fm للقنوات الاذاعية الجديدة لأن كل الترددات مستغلة من الاذاعة الوطنية وهو المشكل الذي سيجد طريقه للحل باستخدام مجال البث التماثلي للتلفزيون الجزائري الذي سيعوض بالبث الرقمي نهاية 2020”.

من جهة أخرى أعلن ممثل tda أن 10 محطات إذاعية أجنبية تم توقيف تداخل موجاتها مع قنواتنا الاذاعية خلال السنتين الأخيرتين بعد تقديم 120 شكوى بالتنسيق مع اتحاد اذاعات الدول العالمية .

وقال بوجمادي إن هناك تحسنا كبيرا في التقاط الأمواج دون تشويش من المحطات الأجنبية مشيرا الى أن العمل متواصل بالتنسيق مع الهيئات الجزائرية و الاسبانية للقضاء على هذا المشكل تدريجيا في ظل وجود إمكانيات لقياس وتحديد المحطة المشوشة بدقة من خلال استعمال أجهزة متنقلة و متطورة.